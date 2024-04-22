На пляже «Нижнее Заречье» пройдет субботник с развлекательной программой и ведущим

К санитарно-экологическому двухмесячнику присоединилось Волжско-Камское Управление Роспотребнадзора по РТ, которое проведет субботник 27 апреля на пляже «Нижнее Заречье» в Казани. Сотрудники природоохранного ведомства приглашают поучаствовать в акции всех желающих, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе.

«Будем убирать берег реки Казанки от скопившегося за зиму мусора. Субботник стартует в 10 часов утра. Будет развлекательная программа с ведущим. На уборку территории придут представители предприятий и студенты вузов, с которыми у нас подписано соглашение. Необходимый инвентарь — мешки и перчатки — выдадим на месте», — рассказали в ведомстве.

На днях сотрудники Росприроднадзора приняли участие сразу в трех субботниках, которые прошли в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В Березовой роще в столице РТ они собрали более 6 кубометров мусора.

В Автограде сотрудники отдела государственного контроля убрали прилегающую территорию по ул. 40 лет Победы. Было собрано более 10 кубометров отходов и высажено 200 саженцев деревьев. Также инспекторы приняли участие в субботнике, который прошел в Нижнекамске. Совместно со специалистами одного из предприятий города с проспекта Химиков было вывезено 4 «КАМАЗа» мусора.