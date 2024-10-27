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Общество 27 октября 2024 23:47

На пляже Лебяжье в Казани появились лежаки из переработанных материалов

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На пляже Лебяжье в Казани появились лежаки из переработанных материалов
Фото: мэрия Казани

На пляже Лебяжье в Казани появилось 60 новых лежаков. Они созданы из переработанных материалов и металла, говорится в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.

В сообщении подчеркнуто, что монтажные работы еще продолжаются. Поэтому посетителям стоит проявить внимательность.

#пляж
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