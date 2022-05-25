На пляжах и водоемах Татарстана в этом году ожидается наплыв отдыхающих

На пляжах Татарстана в этом году ожидают наплыва отдыхающих. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Мы ожидаем в этом году наплыва любителей отдыха у воды. Это связано, конечно, с обстановкой по ограничению выезда, которая сложилась сейчас в стране и в мире. Власти республики делают все для обеспечения безопасности людей, но без соблюдения простейших правил поведения это просто бессмысленно», – сказал он.

В настоящее время в республике проводится подготовка пляжей к их открытию с 1 июня. По словам Венедиктова, при благоприятной обстановке в этом году откроется 61 пляж. В прошлом году их было всего 48.

«В текущем году на учет в ГИМС уже поставлено 49 пляжей, из них 37 муниципальных, 7 – на территории баз отдыха или ведомственных и 5 – на территории оздоровительных лагерей», – поделился спикер.