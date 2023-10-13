На площадке «Ростелекома» прошел демодень ИЦК отрасли связи

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Совместный открытый демодень индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» состоялся 12 октября 2023 года на площадке «Ростелекома». В мероприятии приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, президент РСПП Александр Шохин, главы ИЦК — президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, а также более 200 представителей операторов связи, разработчиков и производителей телеком-оборудования, программного обеспечения и IT-решений для отрасли.

«Повышение уровня технологического суверенитета — это задача, которую можно решить только общими усилиями. Со стороны государства мы создаем условия, предлагаем инструменты софинансирования для инвестиций в разработку и организацию производства современного телеком-оборудования. В рамках ИЦК операторы связи сами определяют приоритеты и проекты, которые нужно реализовать. Поддержка с нашей стороны привязана к форвардным контрактам операторов с отечественными производителями. Операторы сами выбирают того производителя, в которого верят, что он сможет наладить производство конкурентоспособного оборудования в обговоренные сроки. А мы уже этому производителю помогаем инструментами господдержки», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мы полностью поддерживаем идею Правительства по созданию и продолжению работы ИЦК, которые нацелены на выработку отраслевых приоритетов и ускоренное укрепление технологического суверенитета. Отрасль связи всегда была в авангарде технологического развития. Сегодня мы увидели, как совместными усилиями развивается процесс становления и выращивания производителей телеком-оборудования, которого не было в России. И как начинает формироваться конкурентная среда производителей, что также крайне важно», — считает президент РСПП Александр Шохин.

«Российская отрасль связи в последние годы занимает лидирующие позиции в мире по уровню развития — проникновению и качеству услуг, при этом поддерживая тарифы на одном из самых доступных уровней по сравнению с большинством стран. Мы успешно реализуем один из самых масштабных на планете проектов устранения цифрового неравенства. Нам действительно есть чем гордиться. Главная задача ИЦК заключается в том, чтобы, несмотря на уход с рынка зарубежных вендоров, за счет ускоренного развития производства отечественного телеком-оборудования обеспечить привычный для наших граждан высокий уровень сервиса. И, как показал демодень, уже есть ощутимые результаты по реализации особо значимых проектов, что вселяет в нас оптимизм. Мы также решили усилить работу ИЦК „Мобильная связь” и формируем экспертный совет, привлекая к работе в нем самых авторитетных специалистов отрасли и научного сообщества. Надеемся на их активное участие и экспертную поддержку в определении приоритетов, оптимизации регуляторной среды и реализации ключевых проектов отрасли», — подчеркнул руководитель ИЦК «Мобильная связь» и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Подать заявку на включение в состав экспертного совета ИЦК «Мобильная связь» можно на сайте мобильнаясвязь.рф. На пленарной сессии были представлены актуальные данные о реализации особо значимых проектов, поддержанных обоими ИЦК. На питч-сессии всем разработчикам отечественного оборудования и решений для отрасли связи была предоставлена возможность продемонстрировать свои проекты и получить обратную связь от топ-менеджеров крупнейших операторов связи — глав технических и IT-блоков.

Ответственный секретарь ИЦК «Мобильная связь», директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур презентовала актуализированную версию проведенного ИЦК исследования «ИТ-ландшафт: формирование приоритетных задач по импортозамещению отрасли». Реклама. ПАО «Ростелеком».