На площадке Российского делового центра в Афганистане заработает инвестиционный совет

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

На площадке Российского делового центра в Афганистане до конца года заработает Российско-афганский инвестиционный совет. Договоренности о создании были достигнуты сторонами на KazanForum 2025 и ПМЭФ 2025.

Ожидается, что в течение пяти лет общая сумма портфельных инвестиций в Афганистан составит 10 млрд долларов. Об этом сообщило журналисту «Татар-информ» руководство Российского делового центра в Афганистане.

Всего к моменту падения прежнего правительства Афганистана на зарубежных счетах Центрального банка страны (Da Afghanistan Bank) было более $9 млрд резервов, большая часть которых хранилась в Соединенных Штатах. Остальные активы находились в Германии, ОАЭ, Швейцарии и других европейских странах. С приходом нового правительства все эти резервы были заблокированы.

«Сегодня с Афганистаном активно взаимодействует российский бизнес. Благодаря этому состоялось признание Россией Исламского Эмирата Афганистан. Инвесторами выступают как российские, так и зарубежные компании при технологическом партнерстве с российской стороной. После признания количество инвестиционных заявок многократно возросло», – отметил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

По его словам, руководство центра в первую очередь продвигает развитие социально ориентированных инфраструктурных проектов – строительство водовода Панджшер-Кабул, строительство железной дороги через Афганистан, развитие энергетических и сельскохозяйственных проектов.

В последнее время возросло количество заявок по инвестициям в сельхоз отрасль Афганистана. Это связано с завершающей стадией строительства канала «Куш Тапе» на севере Афганистана. После ее ввода Афганистан станет ведущей страной в Центральной Азии по производству сельхозпродукции.

Специалисты делового центра совместно с руководством завода азотных удобрений «Куди Барг», при координации профильных министерств Афганистана, составляют инвестиционный проект по реконструкции данного завода и увеличению добычи газового месторождения в Шибергане – для потребления газа как сырья самим заводом, а также как сырья для новых электростанций в провинции Балх.

«У нас уже есть два инвестора, готовых вложиться в этот проект. Число таких проектов у нас увеличивается. Для систематизации работы нами и нашими партнерами принято решение создания Российского-афганского инвестиционного совета, который начнет работу в ближайшее время», – поделился Рустам Хабибуллин.