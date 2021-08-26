На площадке форума «Мой голос» пройдет сессия, посвященная наблюдению в день выборов

Завтра в 12.00 пройдет сессия онлайн-форума избирателей «Мой голос». Заседание будет посвящено вопросу наблюдения в единый день голосования, сообщают организаторы.

В качестве экспертов выступят председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. К участию в дискуссии приглашены представители политических партий, общественных организаций, научного сообщества, институтов наблюдения.

Кроме того, зрители также смогут принять участие — у них будет возможность задать свой вопрос в чате трансляции.

Форум «Мой голос» будет транслироваться в официальном аккаунте татарстанской ЦИК в YouTube, а также в официальных аккаунтах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».