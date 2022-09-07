На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму выступят четыре татарстанца

В семидневном интенсиве беспрерывного творчества «Главной сцены» в рамках образовательного заезда арт-кластера «Таврида» примут участие четыре татарстанца, в том числе генпродюсер фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнен заман», заслуженный деятель искусств Татарстана и Республики Крым Дмитрий Туманов.

«Великий русский трагик Мамонт Дальский передал нашему легендарному басу Федору Шаляпину секрет постановки голоса, научил его владеть голосом. Поэтому Шаляпин не просто пел, а творил через создание художественного драматического образа. Кое-какими секретами его мастерства я собираюсь поделиться на этой площадке», – рассказал Дмитрий Туманов.

По его словам, принимать участие в проекте он будет впервые. Во время своей трехчасовой лекции «Техника публичных выступлений» он поделится элементами актерского мастерства и техникой дыхания при выступлениях на публике.

Также своим опытом и знаниями поделятся президент Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик», заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов, директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова; лауреат национальной премии и фестиваля «Арлекин» Елена Ненашева.

Образовательный заезд арт-кластера «Таврида» — это уникальная площадка, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики делятся своими знаниями и опытом в режиме нон-стоп. В этом году мероприятие проходит с 5 по 11 сентября.