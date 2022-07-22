В Набережных Челнах проведут день памяти Владимира Высоцкого

25 июля В Набережных Челнах состоится день памяти Владимира Высокого «Я конечно, вернусь — весь в друзьях и в мечтах...». Мероприятие пройдет на площади, которая носит его имя, сообщает в своих соцсетях историко-краеведческий музей.

«25 июля 1980 года, ровно 42 года назад, в возрасте 42 лет скончался актер, бард и поэт Владимир Высоцкий. Ежегодно в день смерти Владимира Семеновича Высоцкого поклонники творчества народного кумира вспоминают его улыбку, слова, взгляд, слушают любимые песни», — говорится в сообщении организаторов.

С 15.00 до 18.00 в Центре творческого наследия Высоцкого будет работать свободный микрофон для бардов и поэтов. Поклонникам творчества музыканта покажут видеообращение его сына – Никиты Высоцкого. После этого для гостей проведут экскурсию по обновленному Центру творческого наследия.

В 18.15 на площади Высоцкого начнется концертная программа, в которой примут участие клуб авторской песни им. В.С. Высоцкого и джазовый оркестр «Визит».