На площади Тысячелетия в Казани начался праздничный парад в честь Дня Победы

В Казани начался торжественный парад в честь 81-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На него приглашены почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны.

Парад начался с выноса на площадь Тысячелетия государственных флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. Затем началось прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.

«Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и главным праздником. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войне, ее подлинной истории, истинных героях – для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!», – сказал глава государства.

После минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, прозвучали гимны России и Татарстана.

По площади пройдут военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».