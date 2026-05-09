news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 мая 2026 10:00

На площади Тысячелетия в Казани начался праздничный парад в честь Дня Победы

Читайте нас в
Телеграм
На площади Тысячелетия в Казани начался праздничный парад в честь Дня Победы
Фото: скриншот с видео

В Казани начался торжественный парад в честь 81-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На него приглашены почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны.

Парад начался с выноса на площадь Тысячелетия государственных флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. Затем началось прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.

«Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и главным праздником. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войне, ее подлинной истории, истинных героях – для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!», – сказал глава государства.

После минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, прозвучали гимны России и Татарстана.

По площади пройдут военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

#парад победы в казани #День Победы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

8 мая 2026

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
Новости партнеров