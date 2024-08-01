На площади Тысячелетия появились новые скамейки, урны и туалет

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В Казани площадь Тысячелетия дооснастили малыми архитектурными формами и туалетным модулем. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.

Еще в начале лета общественное пространство украсили цветочные композиции и кусты кизильника, были установлены 61 опора освещения, уложено 7,5 тыс. кв. метров дорожек.

Сейчас рабочие поставили 20 скамеек и 13 новых урн, а также установили заново построенный туалетный модуль. По просьбе туристов время его работы установили с 9 до 22 часов.