На площади Свободы в Казани после реставрации открыли памятник Ленину

Торжественное открытие после реставрации памятника Ленину, установленного на площади Свободы, состоялось сегодня в Казани. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, а также представители политической партии из Самары и Удмуртии.

«Открытие отреставрированного памятника Ленину — это не только эпохальное историческое событие, но и взгляд вперед. Мы рады, что в Татарстане хранится память о великих людях нашего государства и мира. К сожалению, не во всех регионах России эта историческая память есть. И мы видим, что Татарстан многое взял из прекрасного опыта советского государства. Например, сохранение промышленных предприятий, развитие сельского хозяйства», — сказал на торжественной церемонии Юрий Афонин.

Глава КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов отметил, что руководство республики обращает большое внимание на историческое наследие, которое присутствует в регионе. По его словам, реализация проекта по капитальной реконструкции памятника Ленину — это заслуга прежде всего Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Уже в шести муниципальных районах капитально отремонтировали памятники Ленину. Значимость этой личности не требует доказательств. Сегодня, 27 мая, — День создания указом Ленина Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. И мы благодарны нашему многонациональному народу, который не забывает свое историческое прошлое», — заявил руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете РТ.

Присутствующий на церемонии Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь заметил, что в Китае очень ценят и уважают Владимира Ленина. «Очень рад присутствовать на этом мероприятии. И мы рады, что именно в Казани, где учился и проживал какое-то время Ленин, открылось Генеральное консульство. Оно находится недалеко от площади Свободы, и это одно из любимых мест наших сотрудников», — подчеркнул он.

По мнению гендиректора Кукморского камнеобрабатывающего завода «Мастер и камень Индустрия» Ильнара Гилязова, реставрация памятника Ленину — это вклад в культурно-историческое наследие республики. «В этом памятнике около 830 деталей, и каждая вернулась ровно на свое место. Есть детали по 500 килограммов, а самая тяжелая весит около 650 килограммов», — сообщил он.

В беседе с журналистами Гилязов рассказал, что реставрация всего памятника обошлась почти в 43 млн рублей. В работе были задействованы более 120 человек. «Реставрация проходила круглосуточно на заводе. И по мере реставрации деталей они возвращались и монтировались на площади Свободы. Сложность и была в том, что каждая деталь должна была вернуться отреставрированной на свое место. Так как основание памятника было практически разрушено — это была сложнейшая реставрация. Тем более учитывая сроки, зимние условия», — поделился он.

Гендиректор завода заверил, что обновленный памятник сможет простоять теперь «даже не 100 лет, а намного больше, потому что собран по уникальной технологии с проклейкой каждого шва». «Мы можем дать такую гарантию», — заключил он.

Памятник работы скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло был установлен в 1954 году. Монумент признан объектом культурного наследия федерального значения. Высота скульптуры составляет 4,8 метра, а постамента — 8,25.

Памятник прошел реставрацию впервые за 66 лет. Реставрационные работы начались в октябре прошлого года и закончились в апреле этого. В результате отремонтирован постамент с укреплением основания и несущих конструкций, проведена гидроизоляция бетонного основания, а все снятые блоки и плиты из натурального кварцита промаркированы и отреставрированы на камнеобрабатывающем заводе в Кукморе, как и бронзовые архитектурные детали. Сам памятник был обработан мыльным раствором, так как очищать его химическими реагентами нельзя для сохранения темно-зеленого цвета патины.

Фото: Михаил Захаров.