На площади Победы в Нижнекамске установят мемориал в честь бойцов СВО

В рамках подготовки к 80-летию великой Победы, к 2025 году, в Нижнекамске планируется установить мемориал в честь погибших участников спецоперации на площади Победы, а также построить Музей боевой славы — Батырлар йорты. Об этом на итоговой сессии сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Подвиг наших ребят, как и подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны, никогда не будет забыт», — сказал спикер.

Он напомнил, что 24 февраля — будет два года, как страна живет в новых реалиях и выразил слова благодарности землякам, которые сейчас защищают наше будущее.

«Сегодня главные герои также среди нас, в этом зале — участники специальной военной операции! Давайте их поприветствуем!» — призвал Муллин.

В зале раздались громкие аплодисменты, выступающий также поблагодарил семьи военнослужащих.

«В эти дни на финишную прямую выходит благотворительная акция „Подарим тепло героям Нижнекамска“. Весь месяц мы вместе с вами готовили подарки бойцам и к 23 февраля они отправятся в зону СВО», — сказал он и отметил всех неравнодушных нижнекамцев, кто все эти два года поддерживает ребят.

По мнению Муллина, любовь к Родине, родному городу, своей семье, быть готовыми встать на защиту родных и близких — эти ценности, которые власти должны формировать сегодня у юных нижнекамцев.

«Именно данное направление мы определили одним из приоритетных для „Движения первых“. Прошу поддержки в данной работе у старшего поколения, ветеранов — важно, чтобы рядом с молодыми были наставники, кто подскажет, направит. Чтобы мы вместе с уверенностью смотрели в будущее Нижнекамска», — подытожил он.