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Общество 25 ноября 2024 07:30

На площади перед КМПО установят архитектурный ансамбль

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На площади перед КМПО установят архитектурный ансамбль
Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани проведут благоустройство площади имени Александра Павлова. Она расположена перед зданием Казанского моторостроительного производственного объединения и названа в честь бывшего генерального директора компании. Об этом сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Провести работы планируется на территории площадью 320 квадратных метров. По проекту также предусмотрена установка скульптурно-архитектурного ансамбля.

#Благоустройство #скульптура #кмпо #комитет рт по охране объектов культурного наследия
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