На площади Азатлык в Челнах началась установка новогодней елки

На главной площади Набережных Челнов развернулись земляные работы. Азатлык перекопали в разных местах. По периметру и вдоль дорожек восстанавливают освещение, а напротив смотровой площадки начался монтаж постамента под будущую новогоднюю елку. Об этом сообщается в Telegram-канале паблика Автограда.

Уточняется, что новогодний символ оказался перемещен к центру площади, на участок, который занимал газон. В прошлый раз новогодняя ель занимала площадку ближе к мэрии.

После завершения работ площадь Азатлык будет восстановлена в своем прежнем облике.

При этом в столице Татарстана у Центра семьи «Казан» сегодня также приступили к установке новогодней елки. Зеленая красавица обойдется Казани в 14,8 млн рублей. Работы планируется завершить до 20 декабря.