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Происшествия 4 мая 2024 19:14

На платной трассе в РТ грузовик протаранил КамАЗ, оба авто загорелись, водитель погиб

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В Татарстане на М12 произошло жуткое ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель грузовой Mercedes на огромной скорости влетел в КамАЗ дорожной службы, после чего оба автомобиля загорелись.

В результате водитель грузового автомобиля Mercedes скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

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