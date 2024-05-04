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На платной трассе в РТ грузовик протаранил КамАЗ, оба авто загорелись, водитель погиб
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В Татарстане на М12 произошло жуткое ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Водитель грузовой Mercedes на огромной скорости влетел в КамАЗ дорожной службы, после чего оба автомобиля загорелись.
В результате водитель грузового автомобиля Mercedes скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
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