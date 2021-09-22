На платформе ж/д поезда в Татарстане сгорела баня

Накануне в девять часов вечера в Тукаевском районе республики, на территории ж/д станции Круглое Поле загорелась баня на вагоне-платформе. Сообщение о пожаре поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Поезд с баней стоял отдельно на тупиковых ж/д путях. В скором времени на место пожара прибыли огнеборцы, которые потушили огонь. В результате случившегося никто не пострадал, движению ж/д транспорта ничего не мешает. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.