На платформе «Совкомбанк про добро» в 2024 году собрали 115 млн рублей пожертвований

Фото пресс службы ПАО «Совкомбанк»

На платформе «Совкомбанк про добро» по итогам 2024 года было закрыто 192 благотворительных сбора и собрано 115 млн рублей.

«Дети прежде всего!»: Основная часть средств направлена на помощь нуждающимся детям. Пожертвования покрыли расходы на лечение, реабилитацию, покупку медикаментов, диагностику, а также приобретение специализированного оборудования для детей с особенностями здоровья, таких как инвалидные коляски, ходунки, слуховые и зрительные аппараты. Особую категорию сборов составила оплата занятий с педагогами, психологами и логопедами.

«В помощь братьям меньшим»: На втором месте по объёму собранных средств оказались проекты, направленные на помощь животным. Средства были направлены для строительства и оборудования приютов и лечебных стационаров, а также для закупки кормов и лекарств.

«Вход свободный»: В прошлом году платформа стала доступна для всех желающих, а не только для клиентов Совкомбанка. В функционал добавили геймификацию: пользователи могут выполнять задания, получать награды в виде добробаллов и значков, а также участвовать в рейтинге активных благотворителей - «добродеев».

«Очень щедрый вторник»: В 2024 году «Совкомбанк про добро» поддержал благотворительную акцию «Щедрый вторник». Сборы в день её проведения стали рекордными – за один день пользователи пожертвовали более 33 млн добробаллов. В акции приняли участие 5,5 тыс. человек.

«К нам присоединились больше 150 новых фондов»: В течение года к платформе присоединились 152 новых фонда, включая как крупные, так и небольшие региональные организации. Для удобства был разработан Личный кабинет, где фонды могут оперативно создавать заявки на сборы, отслеживать поступления и загружать отчёты.

«Первый добрый забег»: Одним из значимых событий стал первый благотворительный забег «Совкомбанк про добро». Все средства от продажи слотов были удвоены банком и направлены в фонды-партнёры для помощи детям. В забеге приняли участие 450 человек, а общая сумма собранных средств составила 2 млн рублей.

«Лидеры культуры помощи!»: По итогам 2024 года платформа «Совкомбанк про добро» стала победителем в номинации «Лидер культуры помощи» на всероссийском конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».

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