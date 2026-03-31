news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 марта 2026 15:11

На платформе MAX появился раздел для бизнеса

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © «Татар-информ»

В приложении MAX появился раздел для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба национального мессенджера.

Чтобы предпринимателю создать свой сервис на этой платформе, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «MAX для бизнеса» в профиле и следовать простым инструкциям.

После создания профиля компании ее владелец или представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью «Госуслуг» или одного из банков-партнеров.

Компании, которые присоединились к платформе, получают возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в MAX, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот-платформами.

Кроме того, они могут интегрировать в свой бизнес «Цифровой ID» для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.

MAX открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 года. За несколько месяцев доступ к бизнес-консоли получили более 220 тыс. компаний и организаций. Подробно о возможностях, новостях, обновлениях и инструментах для работы с клиентами можно узнать в канале мессенджера для бизнеса.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

#мессенджер Max
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
Новости партнеров