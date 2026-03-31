На платформе MAX появился раздел для бизнеса

В приложении MAX появился раздел для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба национального мессенджера.

Чтобы предпринимателю создать свой сервис на этой платформе, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «MAX для бизнеса» в профиле и следовать простым инструкциям.

После создания профиля компании ее владелец или представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью «Госуслуг» или одного из банков-партнеров.

Компании, которые присоединились к платформе, получают возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в MAX, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот-платформами.

Кроме того, они могут интегрировать в свой бизнес «Цифровой ID» для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.

MAX открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 года. За несколько месяцев доступ к бизнес-консоли получили более 220 тыс. компаний и организаций. Подробно о возможностях, новостях, обновлениях и инструментах для работы с клиентами можно узнать в канале мессенджера для бизнеса.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.