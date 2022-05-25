На план реконструкции Казанского ТЮЗа бюджет РТ готов потратить свыше 13,5 млн рублей

План реконструкции здания Казанского государственного театра юного зрителя на улице Островского обойдется бюджету Татарстана в 13,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонт в здании должен будет вестись в один этап. Помимо архитектурных решений, реконструкция предусматривает также благоустройство прилегающей территории.

«При благоустройстве территории использовать крупномерные деревья и кустарники, а также многолетние растения», — следует из документов.

Заказчиком проекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, которое будет принимать заявки на участие в тендере до 1 июня. А 3 июня будет определен победитель, который должен будет завершить работу по подготовке плана в сентябре этого года.