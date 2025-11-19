На питание в детских садах Татарстана в 2026 году выделят более 621 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На обеспечение качественного питания в детских садах Татарстана в 2026 году будет выделено более 621,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Средства предназначены для детских садов десяти муниципальных районов: Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Пестречинского и Тюлячинского.

Госкомитет РТ по закупкам объявил о проведении открытых конкурсов в электронной форме на оказание услуг по организации питания для детей дошкольного возраста.

В рамках двух закупок планируется приобрести порядка 180 наименований продуктов, необходимых для сбалансированного и полноценного рациона детей. В перечень включены хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, орехи, соки и другие компоненты питания.

Стоимость организации питания одного ребенка будет зависеть от его возраста и времени пребывания в учреждении. Для детей от 2 месяцев до 3 лет с 7-12 часами пребывания она составит 140,91 рубля в день. Для детей старше 3 лет с 7-12 часами пребывания – 177,47 рубля, а для детей от 3 лет с круглосуточным пребыванием – 219,09 рубля в день.

Председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что организация питания в дошкольных учреждениях является важной социальной задачей, требующей контроля на каждом этапе закупок. Он подчеркнул, что прозрачные процедуры и строгие требования к качеству поставляемой продукции позволяют обеспечить безопасность и пользу для здоровья детей.

Услуги по организации питания будут предоставляться до конца 2026 года.