На пикете «ВСЕ СВОИ» в Спасском районе прошла встреча бойцов с главой района

Фото: Евита Саможенова

В рамках патриотического марафона «ВСЕ СВОИ» в Спасском районе Татарстана проходит пикет в поддержку службы по контракту. Глава муниципального образования Фаргат Мухаметов встретился с военнослужащими, среди которых боец из подразделения «Тимер», мобилизованные, находящиеся в отпуске, и бойцы подразделения Росгвардии.

Сегодня на точке в Болгаре работают волонтеры и раздают листовки и газеты, в которых представлена основная информация для всех заинтересованных.

Фото: Евита Саможенова

В приоритете листовки раздаются мужчинам, чтобы они понимали уровень поддержки военнослужащих со стороны государства. В листовках они могут прочитать о льготах, выплатах и мерах поддержки семей участников СВО в Татарстане.

Также в настоящее время работает пункт отбора на военную службу по контракту, находящийся в здании администрации, в кабинете №4. В данный момент ряд жителей уже оформились на службу по контракту.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Фото: Евита Саможенова