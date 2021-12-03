На Петербургской в Казани появится мобильный инфоцентр для желающих посетить Москву

В понедельник на улице Петербургская в Казани откроется мобильный информационный центр для туристов, желающих посетить Москву. Он простоит там до 19 декабря и будет работать с 10 утра до 8 вечера, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госкомитета по туризму РТ.

«Горожане и туристы смогут в нем получить информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, в том числе обо всех интересных событиях двух городов. В инфоцентре можно бесплатно получить информационные брошюры и карты», – рассказали в пресс-службе.

Инфоцентр установили в столице Татарстана в преддверии туристского форума «Ориентиры будущего», проходящего здесь с 5 по 7 декабря. Мобильный ТИЦ также призван популяризировать внутренний туризм и презентовать потенциал Москвы для будущих гостей.