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Руc Тат
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Происшествия 28 ноября 2023 22:29

На пешеходном переходе в Казани иномарка сбила девушку, она в больнице с травмой головы

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В Казани на пересечении Танковой и Зорге иномарка сбила 20-летнюю девушку, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе, когда водитель за рулем Audi совершал поворот направо.

В итоге пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма».

В Госавтоинспеции уточнили, что водитель получил права всего 5 месяцев назад.

#сбили девушку
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