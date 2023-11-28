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На пешеходном переходе в Казани иномарка сбила девушку, она в больнице с травмой головы
В Казани на пересечении Танковой и Зорге иномарка сбила 20-летнюю девушку, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе, когда водитель за рулем Audi совершал поворот направо.
В итоге пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма».
В Госавтоинспеции уточнили, что водитель получил права всего 5 месяцев назад.
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