На пешеходном переходе в Казани иномарка сбила девушку, она в больнице с травмой головы

В Казани на пересечении Танковой и Зорге иномарка сбила 20-летнюю девушку, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе, когда водитель за рулем Audi совершал поворот направо.

В итоге пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма».

В Госавтоинспеции уточнили, что водитель получил права всего 5 месяцев назад.