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На первый книжный фестиваль в «Салават купере» приедет мастер детектива Татьяна Устинова
В эту субботу, 22 июля, в парке жилого массива «Салават купере» впервые пройдет летний фестиваль «Книжный экватор». Хедлайнером фестиваля выступит известная писатель-прозаик, автор детективных романов, сценарист, переводчица и телеведущая Татьяна Устинова. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 20:00.
Гостей фестиваля ждут: книжная ярмарка от ведущих издательств в России, встречи с известными писателями, мастер-классы, выставки, лекции, перформансы от уличного театра, традиционные народные игры «УенФест» и в завершении большой концерт «Книга и кино» от оркестра «Анимато».
На ярмарке будут представлены современная и классическая художественная литература, нон-фикш, бестселлеры подростковой и детской литературы. Книги можно будет приобрести по издательской цене, сообщают организаторы.
На фестивале будут работать программы для детей и подростков, зона третьего возраста, тихая зона, пройдут open-air встречи и многое другое.
Полная программа фестиваля «Книжный экватор»
Весь день, Площадь возле многофункционального кольца
Книжная ярмарка от издательств: ЭКСМО, Редакция Елены Шубиной, АСТ, МИФ, Фантом-Пресс, Альпина паблишер, Popcornbooks, Индивидуум, Самокат, Таткнигоиздат, Юлбасма, Книжный магазин Book & Game
Весь день, Многофункциональное кольцо
Выставка «100 лет татарской книжной иллюстрации»
нтология татарской книжной иллюстрации со времен ТАССР по наши дни.
Весь день, Зона тихого отдыха
Художественно-изобразительный перформанс «Коллективная каллиграфия»
Художник-каллиграф Мидат Валеев создаст широкоформатную композицию из букв различных начертаний, совместно с гостями парка. В процессе обучит, как можно выразительно расписаться.
11:00-14:00, Зона настольных игр
Летний блицтурнир по игре в шахматы
13:00-18:00, Зона отдыха у воды
Выставка-сушка постеров «Учителя, педагоги, наставники» и книгообмен «Книжный кросс»
13:00-18:00, Транзитные зоны
Уличный театр «Легкие крылья» с перфомансами «Пантомимумы» и «Чудаки на ходулях» (Альметьевск)
Подростковая программа:
13:00-18:00, Культурный центр амфитеатра
Интеллектуальный марафон: разгадка кроссвордов и выполнение заданий, пуантилизм
17:00-18:00, Культурный центр амфитеатра
Встреча с автором книги «Нам пора повзрослеть», семейным психологом Анастасией Сагировой, издательство Феникс
Ростомер+выставка
13:00-18:00, Многофункциональная детская зона
Традиционные игры от Фестиваля традиционных народных игр «UenFest»
Детская программа:
13:00-18:00, Общественный сад
Интеллектуальный квиз «Национальные культуры и традиции», мастер-класс «Сказочный цветок» по изготовлению книжной открытки, аквагрим, моделирование из шаров, танцевальный флэшмоб, интерактивный мастер-класс по книге Анастасии Маркеловой «Обними меня».
Отдых для третьего возраста:
14:00-15:00, Общественный сад
Турнир по разгадыванию кроссвордов, зона чтения
Open-air встречи:
13:00-13:45, Многофункциональное кольцо
Лекция «Комикс язык» Спикер: Илья Сергеев – исследователь и коллекционер отечественных комиксов, основатель фестивалей «ПоларКон», Polarfest и PosterCon
13:45-14:30, Многофункциональное кольцо
Лекция «Зачем и как писать фанфики? Как начать писать самому? О нюансах самиздата» Спикер: Наталья Способина – автор книг жанра «молодые-взрослые», фанфика о Гарри Поттере
14:30-15:15, Многофункциональное кольцо
Открытый разговор с Анной Матвеевой – писателем, прозаиком, лауреатом премии «Большая книга», автором бестселлеров «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова»
15:15-16:00, Многофункциональное кольцо
О книге – в деталях. Михаил Визель – писатель, литературный критик, переводчик, финалист премии «Большая книга», шеф-редактор портала «Год литературы»
16:00-17:30, Многофункциональное кольцо
Творческая встреча с мастером детектива Татьяной Устиновой
Российская писательница-прозаик, автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая
18:00-20:00, Многофункциональное кольцо
Концерт «Книга и кино» оркестра «Анимато»
Концерт камерного оркестра «Анимато» под управлением Рината Камалова. Прозвучат саундтреки мировых литературных экранизаций
Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.
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