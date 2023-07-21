На первый книжный фестиваль в «Салават купере» приедет мастер детектива Татьяна Устинова

В эту субботу, 22 июля, в парке жилого массива «Салават купере» впервые пройдет летний фестиваль «Книжный экватор». Хедлайнером фестиваля выступит известная писатель-прозаик, автор детективных романов, сценарист, переводчица и телеведущая Татьяна Устинова. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 20:00.

Гостей фестиваля ждут: книжная ярмарка от ведущих издательств в России, встречи с известными писателями, мастер-классы, выставки, лекции, перформансы от уличного театра, традиционные народные игры «УенФест» и в завершении большой концерт «Книга и кино» от оркестра «Анимато».

На ярмарке будут представлены современная и классическая художественная литература, нон-фикш, бестселлеры подростковой и детской литературы. Книги можно будет приобрести по издательской цене, сообщают организаторы.

На фестивале будут работать программы для детей и подростков, зона третьего возраста, тихая зона, пройдут open-air встречи и многое другое.

Полная программа фестиваля «Книжный экватор»

Весь день, Площадь возле многофункционального кольца

Книжная ярмарка от издательств: ЭКСМО, Редакция Елены Шубиной, АСТ, МИФ, Фантом-Пресс, Альпина паблишер, Popcornbooks, Индивидуум, Самокат, Таткнигоиздат, Юлбасма, Книжный магазин Book & Game

Весь день, Многофункциональное кольцо

Выставка «100 лет татарской книжной иллюстрации»

нтология татарской книжной иллюстрации со времен ТАССР по наши дни.

Весь день, Зона тихого отдыха

Художественно-изобразительный перформанс «Коллективная каллиграфия»

Художник-каллиграф Мидат Валеев создаст широкоформатную композицию из букв различных начертаний, совместно с гостями парка. В процессе обучит, как можно выразительно расписаться.

11:00-14:00, Зона настольных игр

Летний блицтурнир по игре в шахматы

13:00-18:00, Зона отдыха у воды

Выставка-сушка постеров «Учителя, педагоги, наставники» и книгообмен «Книжный кросс»

13:00-18:00, Транзитные зоны

Уличный театр «Легкие крылья» с перфомансами «Пантомимумы» и «Чудаки на ходулях» (Альметьевск)

Подростковая программа:

13:00-18:00, Культурный центр амфитеатра

Интеллектуальный марафон: разгадка кроссвордов и выполнение заданий, пуантилизм

17:00-18:00, Культурный центр амфитеатра

Встреча с автором книги «Нам пора повзрослеть», семейным психологом Анастасией Сагировой, издательство Феникс

Ростомер+выставка

13:00-18:00, Многофункциональная детская зона

Традиционные игры от Фестиваля традиционных народных игр «UenFest»

Детская программа:

13:00-18:00, Общественный сад

Интеллектуальный квиз «Национальные культуры и традиции», мастер-класс «Сказочный цветок» по изготовлению книжной открытки, аквагрим, моделирование из шаров, танцевальный флэшмоб, интерактивный мастер-класс по книге Анастасии Маркеловой «Обними меня».

Отдых для третьего возраста:

14:00-15:00, Общественный сад

Турнир по разгадыванию кроссвордов, зона чтения

Open-air встречи:

13:00-13:45, Многофункциональное кольцо

Лекция «Комикс язык» Спикер: Илья Сергеев – исследователь и коллекционер отечественных комиксов, основатель фестивалей «ПоларКон», Polarfest и PosterCon

13:45-14:30, Многофункциональное кольцо

Лекция «Зачем и как писать фанфики? Как начать писать самому? О нюансах самиздата» Спикер: Наталья Способина – автор книг жанра «молодые-взрослые», фанфика о Гарри Поттере

14:30-15:15, Многофункциональное кольцо

Открытый разговор с Анной Матвеевой – писателем, прозаиком, лауреатом премии «Большая книга», автором бестселлеров «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова»

15:15-16:00, Многофункциональное кольцо

О книге – в деталях. Михаил Визель – писатель, литературный критик, переводчик, финалист премии «Большая книга», шеф-редактор портала «Год литературы»

16:00-17:30, Многофункциональное кольцо

Творческая встреча с мастером детектива Татьяной Устиновой

Российская писательница-прозаик, автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая

18:00-20:00, Многофункциональное кольцо

Концерт «Книга и кино» оркестра «Анимато»

Концерт камерного оркестра «Анимато» под управлением Рината Камалова. Прозвучат саундтреки мировых литературных экранизаций

Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.