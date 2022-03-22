На первый этап велоинфраструктуры Менделеевска будет направлено 62 млн рублей

В Менделеевске совместными усилиями исполкома и градообразующего предприятия АО «Аммоний» разработан совместный проект велоинфраструктуры города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев.

Согласно проекту предстоит положить специальные покрытия, провести озеленение, установить детскую и спортивную площадки, построить зоны отдыха, поставить малые архитектурные формы (скамейки, урны, пилоны), установить освещение и провести ряд других работ.

Планируется, что в 2022 году будет вложено 62 млн рублей, в 2023 году — 46 млн рублей. Строительно-монтажные работы начнутся в этом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первый этап благоустройства и создания велосети в Менделеевске включит в себя три городских пространства. Работы затронут улицы Фомина, далее реализация концепции благоустройства охватит Советскую, Профсоюзную, Химиков, Тукая, Татарстана, Нефтяников.