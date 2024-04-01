На первую генуборку в Бугульме планируют выйти 10 тыс. горожан

В период санитарно-экологического двухмесячника в Бугульме проведут семь больших генуборок с привлечением горожан. Первый массовый субботник состоится уже на этой неделе — 6 апреля. Подключиться к работам планируют порядка 10 тысяч жителей. Наводить порядок после зимы на городских улицах, в парках, скверах и дворах продолжат усиленными темпами в течение двух месяцев. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома города Михаил Конков.

«Проведение субботников по санитарной очистке улиц города, общественных пространств, водоемов, родников, дворовых территорий запланировано 6, 19, 27 апреля и 3, 18, 24, 31 мая. Кроме того, для улучшения экологического состояния и ускорения санитарной очистки территорий в городе и районе будут организованы еженедельные „чистые четверги“», — подчеркнул руководитель.

С учетом погодных условий в первые недели санитарно-экологического двухмесячника организуют работы по ворошению снежных масс, расчистке подходов к учреждениям от ледяных отложений. Управляющие компании, товарищества собственников жилья расчистят спортивные и детские площадки, осмотрят оборудования, при необходимости отремонтируют конструкции и площадки ТКО.

В течение мая планируют ежегодно садить саженцы в общественных пространствах города, района в рамках международной акции «Сад памяти».

«Уже на этой неделе проведем общегородской весенний субботник. Уборку города к летнему сезону в первую очередь ведут, конечно, коммунальные службы. Буду признателен жителям, которые выйдут на свои придомовые территории и помогут нам быстрее навести в городе порядок. Призываю руководителей предприятий и коммерческих организаций также принять в ней участие и очистить закреплённые территории», — обратился глава Бугульминского района Линар Закиров.

Глава района поручил особое внимание уделить наведению порядка в мемориальных зонах, местах воинской славы, возле памятников великой Победы.