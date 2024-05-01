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На Первомай в Челнах запустили фонтаны и подготовили концерты
В Набережных Челнах, как и во многих российских городах, 1 мая проходят культурно-развлекательные мероприятия в честь праздника Весны и Труда.
Яркое представление «Узоры и мелодии весны» на бульваре Энтузиастов подготовил центр культуры «Кызыл Тау».
Горожан и гостей города порадовали яркие выступления творческих коллективов центра, рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.
На празднике в Центральном районе челнинцев поприветствовал глава администрации района Эдуард Фаттахов.
«Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенародным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи — весеннее обновление и надежды на будущее», — отметил глава района в своем обращении.
Также с полудня на общественных пространствах запланированы интересные мероприятия: спортивные игры, мастер-классы, праздничные концерты.
1 мая, в День Весны и Труда, в Набережных Челнах запустили фонтаны — полюбоваться ими можно на набережной Г. Тукая, площади Азатлык и бульваре Энтузиастов.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов и администрация Центрального района.
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