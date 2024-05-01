На Первомай в Челнах запустили фонтаны и подготовили концерты

В Набережных Челнах, как и во многих российских городах, 1 мая проходят культурно-развлекательные мероприятия в честь праздника Весны и Труда.

Яркое представление «Узоры и мелодии весны» на бульваре Энтузиастов подготовил центр культуры «Кызыл Тау».

Горожан и гостей города порадовали яркие выступления творческих коллективов центра, рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

На празднике в Центральном районе челнинцев поприветствовал глава администрации района Эдуард Фаттахов.

«Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенародным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи — весеннее обновление и надежды на будущее», — отметил глава района в своем обращении.

Также с полудня на общественных пространствах запланированы интересные мероприятия: спортивные игры, мастер-классы, праздничные концерты.

1 мая, в День Весны и Труда, в Набережных Челнах запустили фонтаны — полюбоваться ими можно на набережной Г. Тукая, площади Азатлык и бульваре Энтузиастов.