Более 1200 детей из Татарстана приняли участие в первом зональном этапе «Созвездия»

В Альметьевске гала-концертом завершился первый зональный этап XXII Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». На отборочный тур заявились 1200 детей из шести муниципальных районов юго-востока Татарстана. За три фестивальных дня жюри было отсмотрено 269 номеров. Обладатели первых, вторых и третьих мест получили путевку в суперфинал.

«Приближение весны было ознаменовано стартом фестиваля “Созвездие-Йолдызлык”. Красота и чистота помыслов детей, участвующих в проекте, является гарантом светлого будущего Татарстана. Наша республика полна талантами – именно это ежегодно доказывает фестивальное движение. И остановить его не под силу никому», – уверена народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина

Напомним, что отборочные туры также проходят в Казани (22 февраля – 15 марта), Набережных Челнах (2 – 3 марта), Нижнекамске (6 – 7 марта), Агрызе (9 – 10 марта), Чистополе (13 – 14 марта), Арске (17 – 19 марта), Лаишеве (22 – 23 марта), селе Старое Дрожжаное (26 – 27 марта) и Зеленодольске (29 – 30 марта). Всего будет охвачено 45 районов Татарстана.

Образцы эстрады представляют исполнители в возрасте от 5 до 21 года в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Фестивальное движение проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.