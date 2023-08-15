На первом мосту обхода Нижнекамска и Челнов началось устройство дорожного покрытия

На первом мосту обхода Нижнекамска и Набережных Челнов рабочие начали устройство дорожного покрытия. Мостовой переход через реку Аланку протяженностью 48 метров строят на втором этапе дороги, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Специалистам предстоит уложить 715,5 кв. метра нижнего слоя покрытия. Верхний слой сделают из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего на объекте будет уложено 166,5 тонны асфальтобетона», — отметили в ведомстве.

Строительство самого маленького моста на обходе началось в мае прошлого года. Мостостроители возвели опоры и смонтировали балки пролетного строения, на котором устроили деформационные швы.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В дальнейшем на мосту установят водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, смонтируют освещение и нанесут дорожную разметку.

После завершения работ на мосту через Аланку дорожники приступят к устройству покрытия на путепроводе возле села Шингальчи.

Всего на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов построят восемь мостов и два путепровода длиной от 42 до 308 метров. Работы ведутся на всех объектах.