На первом фестивале сыра в Мензелинске зафиксирован всероссийский рекорд

Фото предоставлено Ильшатом Вагизовым

На первом республиканском семейном фестивале сыра в Мензелинске зафиксирован всероссийский рекорд по приготовлению самого большого адыгейского сыра. Показатель юных умельцев Детской сыроварни превысил предыдущий рекорд почти на 12 килограммов.

Участников и гостей фестиваля поприветствовал начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Мензелинского района Ильфар Халиков.

Фото предоставлено Ильшатом Вагизовым

«Сегодня для нас всех историческое событие. Впервые проходит республиканский семейный фестиваль сыра, а дети нашей школы-интерната ставят всероссийский рекорд. Радует, что и у нас в районе, и по всей республике создаются условия для проведения таких масштабных мероприятий, а наши традиции передаются будущим поколениям», — отметил он.

Кульминацией фестиваля стала фиксация всероссийского рекорда, поставленного юными мастерами учебной лаборатории «Детская сыроварня» Мензелинской школы-интерната.

Фото предоставлено Ильшатом Вагизовым

Дети под наблюдением эксперта Книги рекордов России Юлии Прониной приготовили самый большой адыгейский сыр.

Вручая свидетельство о фиксации этого рекорда, Юлия Пронина сообщила, что адыгейский сыр, приготовленный в Мензелинске, весит 46 килограммов 480 граммов. Это почти на 12 килограммов превышает предыдущий рекорд, поставленный взрослыми.

Фото предоставлено Ильшатом Вагизовым

В мероприятии также участвовали заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин, председатель комиссии по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РТ и директор Благотворительного фонда «АК БАРС» Альфия Валиева.

Помимо мензелинцев, представили продукцию и провели мастер-классы сыровары и детские мастерские из Казани, Алексеевского, Нижнекамского, Менделеевского, Агрызского, Сабинского, Кукморского, Чистопольского, Лениногорского районов.

Фото предоставлено Ильшатом Вагизовым

Свои номера показали артисты Мензелинского государственного татарского драматического театра имени С. Амутбаева и театра имени Карима Тинчурина из Казани, певцы и танцоры районного Дворца культуры Мензелинска, Набережных Челнов, Елабуги.

Фото предоставлено Ильшатом Вагизовым