На первом этапе расчистки реки из Мелекески извлекут 58 тыс. тонн иловых отложений

В Набережных Челнах начались работы по расчистке русла реки Мелекеска. Мероприятия проводятся благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Территория, прилегающая к Мелекеске, используется местным населением в рекреационных целях, являясь местом активного отдыха. Расчистка участка реки позволит улучшить качество воды и условия проживания 532,07 тыс. челнинцев.

Устьевые зоны рек Мелекеска и Шукралинка (Челна) интенсивно заиливаются, поэтому данная проблема решается постепенно. Расчистка русла реки поделена на два этапа. Работы планируются на двух участках протяженностью более 4,5 км.

Объем финансирования на этот год составил 73,1 млн рублей. Общая протяженность расчистки — 1,5 км. Расчистку русла реки начнут снизу вверх — с места впадения в Нижнекамское водохранилище. Там сток почти прекращается. Планируется, что на первом этапе из реки извлекут около 58 тыс. тонн иловых отложений. Вдоль береговой линии уберут камыши и кустарники.

«Нанос донных отложений ила в некоторых местах достигает до 1 метра. Это очень вредит как водному объекту, так и окружающей среде вокруг водоема. Соответственно, отражается на жителях. Вода застаивается, она загрязняется, возникают различные биологические процессы, которые вредят окружающей среде, так и людям», — цитируют «Челны ТВ» заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ Егора Тарнавского.

Доставать ил со дна будут с помощью двух земснарядов-амфибий. Отложения начнут складировать на специальной площадке, где через два дня установят геотубы. Там ил в течение года сушится, а затем его могут использовать в качестве удобрений.

Также разработан проект для второго этапа. Работы на отрезке протяженностью 3,1 км оцениваются в 309,8 млн рублей.

Национальные проекты реализуются с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.