На первичное звено здравоохранения в РТ в 2025 году направят 3,2 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане направят более 3,2 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Работы проведут в рамках одноименной региональной программы, следует из постановления Правительства РТ.

Из этой суммы свыше 2,6 млрд рублей составят федеральные средства, 651,3 тысячи — финансирование из бюджета Татарстана.

Региональная программа реализуется в республике с 2021 года и, согласно плану мероприятий, завершится 31 декабря 2025-го. За все годы на выполнение мероприятий в ее рамках будет направлено почти 13 млрд рублей. На эти средства строились, ремонтировались и реконструировались здания первичных медицинских учреждений, организовывалась доступность медицинских учреждений для всех групп населения, в том числе транспортная. Медицинские организации оснащали автомобильным транспортом, доступной средой для инвалидов и многим другим.

Среди ожидаемых результатов программы — уменьшение доли аварийных зданий, требующих сноса или реконструкции, до 16,6%, оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет до 10,5% от общего количества, увеличение числа посещений сельскими жителями медорганизаций до 5,47 единицы. Таким образом, удовлетворенность населения работой и услугами первичного звена здравоохранения должна повыситься до 64%.