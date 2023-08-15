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Происшествия 15 августа 2023 13:52

На пермском мясокомбинате произошел выброс аммиака

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На мясокомбинате в Чайковском произошел выброс аммиака, угрозы жителям нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отмечается, что выброс аммиака произошел в производственном помещении. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек.

Как указано в сообщении, в результате инцидента пострадали трое мужчин. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь эксперты взяли пробы воздуха, угрозы для жизни населения нет.

#пермский край
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