На пермском мясокомбинате произошел выброс аммиака

На мясокомбинате в Чайковском произошел выброс аммиака, угрозы жителям нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отмечается, что выброс аммиака произошел в производственном помещении. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек.

Как указано в сообщении, в результате инцидента пострадали трое мужчин. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь эксперты взяли пробы воздуха, угрозы для жизни населения нет.