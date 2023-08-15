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На пермском мясокомбинате произошел выброс аммиака
На мясокомбинате в Чайковском произошел выброс аммиака, угрозы жителям нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Отмечается, что выброс аммиака произошел в производственном помещении. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек.
Как указано в сообщении, в результате инцидента пострадали трое мужчин. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.
В свою очередь эксперты взяли пробы воздуха, угрозы для жизни населения нет.
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