Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На перевале Камчик в Узбекистане при попытке сделать селфи погибли два туриста
В Узбекистане на перевале Камчик двое туристов погибли, пытаясь сделать селфи. Как сообщила пресс-служба МЧС республики, трагедия произошла на участке, который был предназначен для спецтехники и закрыт для посторонних.
Один из туристов, фотографируя себя, потерял равновесие и, падая, ухватился за своего спутника. В результате оба упали в глубокую яму, куда затем обрушилась большая масса снега, передает ТАСС. Тела погибших были найдены с помощью поисковых собак. Спасатели извлекли их из-под снега.
Выяснилось, что оба туриста были уроженцами Ферганской области Узбекистана. Как заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, по факту гибели туристов организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников