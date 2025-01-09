На перевале Камчик в Узбекистане при попытке сделать селфи погибли два туриста

В Узбекистане на перевале Камчик двое туристов погибли, пытаясь сделать селфи. Как сообщила пресс-служба МЧС республики, трагедия произошла на участке, который был предназначен для спецтехники и закрыт для посторонних.

Один из туристов, фотографируя себя, потерял равновесие и, падая, ухватился за своего спутника. В результате оба упали в глубокую яму, куда затем обрушилась большая масса снега, передает ТАСС. Тела погибших были найдены с помощью поисковых собак. Спасатели извлекли их из-под снега.

Выяснилось, что оба туриста были уроженцами Ферганской области Узбекистана. Как заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, по факту гибели туристов организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.