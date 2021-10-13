На переселение граждан из аварийного жилья в Татарстане выделят более 81 млн рублей

В Татарстане на переселение граждан из аварийного жилья в следующем году выделят более 81 млн рублей. Такая сумма заложена в проекте бюджета РТ на следующий год. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В подразделе “Жилищное хозяйство” предусмотрены расходы на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов – более 1,3 млрд рублей, а также на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 81,3 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66,5 млн рублей», – рассказала докладчик.

Всего, по ее словам, в бюджете республики на 2022 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы запланированы в объеме 13,4 млрд рублей.

Первый заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин добавил, что за восемь месяцев 2021 года темп роста в строительном секторе республики составил 105,6%.

«Татарстан ежегодно занимает лидирующие позиции в России по объемам ввода жилья. В этом году планируется сдать 2,7 млн кв. метров жилья. За три предстоящих года планируется ввод более 8,5 млн кв. метров жилья», – подчеркнул он.

Парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. В бюджете республики на следующий год доходы составят 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.