На пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева в Казани появится новый ЖК

Мэрия Казани утвердила проект строительства нового жилого комплекса в Ново-Савиновском районе. Он появится на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева, на месте бизнес-центра. Соответствующее постановление исполкома опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Высота домов в новом жилом комплексе составит от 10 до 19 этажей, а суммарная площадь квартир превысит 15,2 тыс. кв. метров. В документе отмечается, что местоположение нового ЖК выбрано таким образом, чтобы обеспечить шаговую доступность детских садов, детских и взрослых поликлиник, школ, продуктовых магазинов и других важных объектов социальной инфраструктуры.

Запланировано также создание подземной парковки на 165 машино-мест с гостевой парковкой, вмещающей еще 28 автомобилей. Согласно проекту, на отведенной территории в 9 гектаров смогут поселиться 508 человек. Планируется также облагородить и прилегающую к домам территорию.