На переправе от Аракчино до Верхнего Услона запустили судно на воздушной подушке

Сегодня на переправе Аракчино-Верхний Услон запустили судно на воздушной подушке. Об этом сообщают в группе социальной сети «ВКонтакте» переправы.

Судно отправляется с 6.00 каждый час до 19.00. Расписание работы судна может корректироваться в связи с погодными условиями.

Стоимость проезда — 150 рублей в одну сторону. С собой можно бесплатно провезти ручную кладь, а провоз дополнительного багажа, занимающего место, — 50 рублей.

Для автотранспорта ледовая переправа пока еще закрыта.