news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На переправе от Аракчино до Верхнего Услона запустили судно на воздушной подушке
Скопировать ссылку
Сегодня на переправе Аракчино-Верхний Услон запустили судно на воздушной подушке. Об этом сообщают в группе социальной сети «ВКонтакте» переправы.
Судно отправляется с 6.00 каждый час до 19.00. Расписание работы судна может корректироваться в связи с погодными условиями.
Стоимость проезда — 150 рублей в одну сторону. С собой можно бесплатно провезти ручную кладь, а провоз дополнительного багажа, занимающего место, — 50 рублей.
Для автотранспорта ледовая переправа пока еще закрыта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2