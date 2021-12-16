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Транспорт
16 декабря 2021  19:01

На переправе Аракчино – Верхний Услон стало курсировать судно на воздушной подушке

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На переправе Аракчино — Верхний Услон стало курсировать судно на воздушной подушке для перевозки пассажиров через Волгу. Об этом сообщается на официальной странице «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети.

Согласно расписанию движения судов на воздушной подушке, самый ранний выезд из Аракчино назначен на 5.30, из Верхнего Услона — на 6 утра. В утренние и вечерние часы интервал движения составляет полчаса, а днем — час.

Последний выезд из Аракчино происходит в 19.30, из Верхнего Услона — в 19.40.

Стоимость проезда составляет 120 рублей.

#ледовые переправы
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