На переоборудование транспорта на газ в Татарстане в 2022 году направят 140 млн рублей

Субсидии на переоборудование автомобильного транспорта для использования природного газа в качестве топлива в текущем году составят около 140 млн рублей, сообщил журналистам заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

По его словам, в 2020 году на переоборудование транспорта было направлен 131 млн рублей, в том числе 55 млн рублей из бюджета Татарстана, 76 млн рублей составили федеральные средства. В прошлом году суммарно поддержка составила 139 млн рублей.

«Мы планируем придерживаться таких же темпов в 2022 году – сумма государственной поддержки, направленной на субсидирование переоборудования транспорта, составит в пределах 140 млн рублей», – отметил Каримов.

Он сказал, что в прошлом году было переоборудовано около 1,5 тыс. автомобилей, в этом году планируется перевести на газ примерно такое же количество транспорта.

Министр напомнил, что субсидии на переоборудование транспорта на природный газ выделяются в Татарстане с 2016 года.

Директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин в свою очередь сообщил, что после переоборудования владельцы автотранспорта снижают свои расходы на топливо.

«Преимущество газомоторного топлива перед традиционным заключается в том, что чем больше ты ездишь, тем больше экономишь», – заявил Соин.

Он отметил, что газовое топливо популярно у водителей такси – для них срок окупаемости затрат на переоборудование автомобиля составляет 3 месяца, для частных автовладельцев экономия составляет около 45 тыс. рублей в год.

По его словам, это также благоприятно сказывается на экологии. По информации Соина, сейчас на метане работает около 30% автобусов в Казани, за счет этого вредные выбросы в атмосферу сократились на 126 тонн в год. Он заметил, что, если бы весь автобусный парк в Казани использовал только метан, выбросы можно было бы сократить на 463 тонны в год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году в Татарстане появятся четыре новые газонаполнительные автостанции.