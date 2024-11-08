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Новости Татарстана и Казани
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На перекрестке в Казани столкнулись две легковушки, одного из водителей увезли в больницу
В Казани на перекрестке Воровского и Ибрагимова произошло жесткое ДТП, одного из водителей доставили в больницу.
Как сообщили «Татар-информу» в ГАИ Татарстана, столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Audi.
В результате столкновения пострадал 59-летний водитель Nissan. Мужчина, по данным Госавтоинспекции, жаловался на боль в спине. Его увезли до приезда сотрудников ГИБДД.
Виновник столкновения пока не определен, все подробности устанавливаются.
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