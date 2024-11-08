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Происшествия 8 ноября 2024 15:41

На перекрестке в Казани столкнулись две легковушки, одного из водителей увезли в больницу

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В Казани на перекрестке Воровского и Ибрагимова произошло жесткое ДТП, одного из водителей доставили в больницу.

Как сообщили «Татар-информу» в ГАИ Татарстана, столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Audi.

В результате столкновения пострадал 59-летний водитель Nissan. Мужчина, по данным Госавтоинспекции, жаловался на боль в спине. Его увезли до приезда сотрудников ГИБДД.

Виновник столкновения пока не определен, все подробности устанавливаются.

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