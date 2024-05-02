На перекрестке Качалова — Шаляпина в Казани по дорожному нацпроекту установят ИТС

На перекрестке улиц Качалова и Шаляпина в столице Татарстана внедрят интеллектуальные транспортные системы. Работы будут проведены до 1 сентября по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На перекрестке установят необходимое оборудование: контроллер, камеру и семь пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку», — говорится в сообщении.

Благодаря интеллектуальным транспортным системам происходит автоматизация процессов управления дорожным движением. ИТС помогают бороться с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения.

Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофоры, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.