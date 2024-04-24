На перекрестке 40 лет Победы – Раиса Беляева в Набережных Челнах установят ИТС

В Набережных Челнах установят интеллектуальные транспортные системы на перекрестке 40 лет Победы – Раиса Беляева. Работы проведут до 1 сентября по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На перекрестке установят необходимое оборудование: контроллер, две камеры и восемь пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку», – говорится в сообщении.

Интеллектуальные транспортные системы борются с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и уменьшают выбросы вредных веществ путем оптимизации движения транспортных потоков.

Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.