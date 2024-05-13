На перекрестке 40 лет Победы – Автозаводский в Челнах по нацпроекту установят ИТС

На перекрестке 40 лет Победы – Автозаводский в Набережных Челнах внедрят интеллектуальные транспортные системы. Работы проведут до 1 сентября по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На перекрестке установят необходимое оборудование: контроллер, две камеры и восемь пунктов учета интенсивности движения. Светофоры будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку», – отметили в министерстве.

Главная цель внедрения интеллектуальных транспортных систем — автоматизация процессов управления дорожным движением. Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофоры, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.