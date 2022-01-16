На переговоры в Россию прибудет представитель Правительства Ливии

18 января в Россию с рабочим визитом прибудет первый вице-премьер Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Гатрани. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее поездка переносилась: предполагалось что политик посетит РФ 16 января. Планируется, что Хусейн аль-Гатрани осудит с российским руководством вывод иностранных войск и наемников из Ливии. Также будет затронута тема отсрочки президентских и парламентских выборов. Во время визита его будут сопровождать министр нефти и газа Мухаммед Аун, глава Минздрава Али Мухаммед аз-Зинати и министр планирования Камель аль-Хасси.

Помимо этого, завтра в Москву по приглашению Министерства иностранных дел России направится специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.