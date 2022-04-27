На Павлюхина в Казани автомобиль сбил двух женщин, одна из них погибла

Сегодня вечером на улице Павлюхина автомобиль Volkswagen сбил двух женщин-пешеходов. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося, они же предоставили фото с места ДТП.

Фото: Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Как сообщили агентству в МВД по РТ, по предварительной информации, два пешехода перебегали дорогу в неположенном месте возле здания Татарской государственной филармонии. Водитель кроссовера не успел среагировать и сбил обоих пешеходов.

По данным МВД по РТ, одна из женщин скончалась на месте аварии от травм, несовместимых с жизнью.

Второго пешехода, по информации очевидцев, это тоже женщина, в тяжелом состоянии скорая увезла в больницу.