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Экономика 23 июня 2023 10:58

На паспортизацию дорог двух районов Казани направят 1,2 млн рублей

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На паспортизацию дорог Ново-Савиновского и Авиастроительного районов столицы Татарстана из бюджета города направят более 1,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, общая протяженность обследуемых дорог составит около 48 километров. Заказчиком проекта выступает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома Казани.

Паспортизация — это комплекс полевых и камеральных работ по обследованию для изготовления техпаспорта дороги, который необходим для планирования работ по ее содержанию, ремонту и управлению. Документ должен включать информацию о схеме расположения объекта, техническом состоянии проезжей части, наличии обочин, съездов, тротуаров, газонов, фонарных столбов, дорожных знаков, светофоров и так далее.

Подача заявок завершится 30 июня, подрядчик будет определен 4 июля. Исполнитель должен завершить работы к 30 сентября этого года.

#паспорт #дороги #Ново-Савиновский район #авиастроительный район #Казань #госзакупки
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