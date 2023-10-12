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Руc Тат
Происшествия 12 октября 2023 09:14

На парковке в казанском ЖК «Весна» потушили загоревшуюся иномарку

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Накануне вечером на улице Азата Аббасова загорелась Toyota Mark II. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как пишут в соцсетях, в момент возгорания мимо проходила девушка. Она тут же позвонила на единый номер вызова экстренных служб, тем самым спасла другие автомобили от возгорания.

На место оперативно прибыли пожарные подразделения. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев.

В результате возгорания никто не пострадал. В ведомстве указали, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации автомобиля.

#пожар
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