На парковке ТЦ «Южный» в Казани загорелись две фуры

Накануне вечером на парковке торгового центра «Южный» в Казани загорелись две фуры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы оперативно потушили два тягача Iveco. Водитель одного из большегрузов, пытаясь потушить пожар, получил ожоги рук и лица и был госпитализирован в РКБ.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов одного из транспортных средств.