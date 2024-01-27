news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 27 января 2024 09:51

На парковке ТЦ «Южный» в Казани загорелись две фуры

Скопировать ссылку

Накануне вечером на парковке торгового центра «Южный» в Казани загорелись две фуры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы оперативно потушили два тягача Iveco. Водитель одного из большегрузов, пытаясь потушить пожар, получил ожоги рук и лица и был госпитализирован в РКБ.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов одного из транспортных средств.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#загорелся грузовик
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2