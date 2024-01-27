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На парковке ТЦ «Южный» в Казани загорелись две фуры
Накануне вечером на парковке торгового центра «Южный» в Казани загорелись две фуры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Огнеборцы оперативно потушили два тягача Iveco. Водитель одного из большегрузов, пытаясь потушить пожар, получил ожоги рук и лица и был госпитализирован в РКБ.
По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов одного из транспортных средств.
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