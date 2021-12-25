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Происшествия
25 декабря 2021  20:09
Полина Шевчук

На парковке ТЦ в Казани обстреляли авто с маленьким ребенком

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Инцидент произошел сегодня на парковке крупного строительного гипермаркета на Оренбургском тракте в  Казани.

По данным источника, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился маленький ребёнок. По предварительным данным, стреляли из огнестрельного оружия.
В настоящее время на месте работают полицейские, стрелявших ищут.

Малыш был в крови , поэтому родители повезли его в ДРКБ. Как стало известно агентству, ребенка осмотрели врачи и отпустили домой. К счастью, никаких серьезных травм у него не было, лишь ссадины и царапины.

По всей видимости, ребенка поранило осколками стекла, разбитого пулей.

 

 

#стрельба
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