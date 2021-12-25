На парковке ТЦ в Казани обстреляли авто с маленьким ребенком

Инцидент произошел сегодня на парковке крупного строительного гипермаркета на Оренбургском тракте в Казани.

По данным источника, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился маленький ребёнок. По предварительным данным, стреляли из огнестрельного оружия.

В настоящее время на месте работают полицейские, стрелявших ищут.

Малыш был в крови , поэтому родители повезли его в ДРКБ. Как стало известно агентству, ребенка осмотрели врачи и отпустили домой. К счастью, никаких серьезных травм у него не было, лишь ссадины и царапины.

По всей видимости, ребенка поранило осколками стекла, разбитого пулей.