На параде 9 Мая в Казани строем пройдут участники «Движения первых»

На параде ко Дню Победы в этом году в Казани отдельной колонной пройдут участники «Движения первых» Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«У „Движения первых" будет свой парадный расчет 9 Мая как в Казани, так и в некоторых районах Татарстана. Число ребят мы пока обсуждаем, но, думаю, остановимся на стандартном размере „коробки" – 64 человека», – рассказал собеседник агентства.

Для участников парада от «Движения первых» самими ребятами разрабатывается специальная форма, добавил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.